Rusya’dan domates açıklaması

Rusya Tarım Bakanı Aleksey Tkaçev, Türkiye’den kış- ilkbahar döneminde küçük miktarda domates alma ihtimali olduğunu söyledi.

Tkaçev, “Sanıyorum Türk tarafına şu seçenekleri sunacağız: Onlardan sezonlar arasında domates alabiliriz. Söz gelimi, Rusya'daki hava şartları nedeniyle (yerli) sebze üreticilerinin pazara ürün gönderemediği kış ve erken bahar dönemlerinde (Türkiye'den domates alabiliriz)” ifadelerini kullandı.

Sputnik’in haberine göre; Tkaçev şöyle devam etti: “Türk partnerlerimize küçük miktarlarda yapacakları ihracatla Rus pazarına dönmeleri imkanını verebiliriz diye düşünüyorum.”

Rus Bakan, bu ayın başında yaptığı açıklamada ise Türkiye’den domates ithal etmeye yeniden başlamaya hazır olmadıklarını söylemişti.