Rusya'dan domates açıklaması

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, Türkiye’den domates sevkiyatını arttırmak ve başka şirketlere de Rusya pazarını açmak konusunda acele etmeyeceklerini söyledi.

Sputnik'in haberine göre Rossiya-24 televizyonuna konuşan Tkaçev "Rusya pazarının yeni şirketlere açılması konusuna değil, Türk domateslerinin miktarını değerlendireceğiz. Zira bu konu fiyatlara, Rusya'daki üretime etki ediyor. Bu nedenle bu yönde herhangi bir karar almayacağız" dedi.

Rusya 1 Kasım'da Türkiye'den domates sevkiyatı önündeki yasağı kaldırdı. Yıl sonuna kadar, Türkiye'den Rusya'ya 50 ton domates sevkiyatı yapılabilecek.