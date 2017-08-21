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Rusya'dan flaş ABD'de açıklaması!

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Rusya'dan flaş ABD'de açıklaması!
ABD'nin Rusya'da göçmen olmayan vize uygulamalarını askıya alma kararını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington'ın bu adımı renkli devrimleri organize eden kişilerin mantığıyla attığını vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "İlk izlenim, bu kararların ABD'li yazarlarının Rus hükümetinin eylemleri üzerinden Ruslarda memnuniyetsizlik yaratma girişimi içinde olduğu yönünde. Bu bilindik bir mantık. Bu mantık, renkli devrimleri organize edenlerin mantığı ve eski Başkan Barack Obama yönetiminin açık bir yansıması" ifadelerini kullandı.

'ABD VATANDAŞLARINA ÖFKEYLE YAKLAŞMAYACAĞIZ'

Lavrov, Washington'un son adımına yanıt olarak ABD vatandaşlarına öfkeyle yaklaşmayacaklarını ve ABD'lilerin Rusya vizesi almalarını zorlaştırmayacaklarını ifade etti.

Lavrov, "Daha önce söylediğim gibi, ABD'ye vereceğimiz yanıtı belirlemeden önce Washington'un kararlarını detaylı şekilde incelememiz gerekiyor. Şu an için sadece şunu söyleyebilirim: 'ABD vatandaşlarına öfkeyle yanaşmayacağız. Eğer birileri kötü örneğin bulaşıcı olacağını umduysa, yanlış düşünmüş" dedi. 

'VİZE KISITLAMASININ RUSYA'NIN KARŞI ÖNLEMLERİYLE İLİŞKİLİ OLDUĞUNDAN ŞÜPHE DUYUYORUM'

Lavrov, göçmen olmayan vize kısıtlamasının Rusya'nın ABD'ye yönelik karşı önlemleriyle ilişkili olduğundan şüphe duyduğunu da belirtti. 

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