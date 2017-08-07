Rusya'dan flaş domates çıkışı

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkachev, Türkiye’den domates ithal etmeye yeniden başlamaya hazır olmadıklarını bildirdi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Tkachev, Rossiya 24 televizyonuna verdiği mülakatta, “Zamanında yerli iş adamlarımıza pazarımızdaki domates, salatalık ve çeşitli sebzelerin üretiminin artacağı hakkında ciddi bir sinyal verdik. Elbette bunun için devlet kaynakları harcandı. Yerli işadamları kredi ve risk aldı. Bundan geri dönmek kendi üreticilerimiz için doğru olmaz. Buna (Türkiye'den domates ithal etmeye) hazır değiliz, bunu yapmayacağız” dedi.

Türkiye’ye yönelik domates yasağının kaldırılmasına ilişkin konuşan Tkachev, Rus sebze pazarının yüzde 90’ının yerli ürünlerle dolmasının 3-5 yıl alacağını açıkladı.

İTHALATIN YENİDEN BAŞLAMA İHTİMALİ 18 AĞUSTOS’TA KONUŞULACAK

Sputnik’te yer alan haberde, Kasım 2015’te bir Rus uçağının Türkiye’ye ait F-16’lar tarafından düşürülmesiyle Rusya tarafından domates alımının durdurulduğu hatırlatıldı. Ayrıca, Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Türkiye'den domates alımının yeniden başlama ihtimalinin konuşulacağı ilk tam kapsamlı toplantının 18 Ağustos'ta İzmir'de gerçekleşeceğini söylemişti.

İlişkilerin normalleşmesinin ardından Rusya, Türkiye'den alımını durdurduğu pek çok ürünle ilgili yasağı kaldırdı. Domatese yönelik yasaksa, yerli üreticilerin aldığı krediler nedeniyle bir süre daha devam edecek.