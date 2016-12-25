Rusya'dan flaş gelişme!

Rus medyası, Karadeniz kıyısındaki Soçi'den havalanan bir uçağın kısa süre sonra radardan kaybolduğunu duyurdu. Rusya'dan Suriye'ye gitmek üzere havalanan Savunma Bakanlığı'na ait uçak Karadeniz'e düştü.

Rus Sputnik ajansının haberine göre; uçakta aralarında Kızıl Ordu Korosu'na mensup müzisyenler, gazeteciler ve askeri personelin de bulunduğu yaklaşık 91 kişi vardı.

Hava trafik kontrolörleri, Rus Savunma Bakanlığı’na ait olduğu bildirilen Tu-154 tipi bir uçakla temasın kaybolduğunu ifade etti.

Acil Durum Bakanlığı’ndan Ria Novosti haber ajansına verilen bilgide, uçakta yaklaşık 70 kişi olduğu belirtildi.

Rus medyasında yer alan bir başka haberde ise uçakta 82 yolcu, 10 mürettebat bulunduğu öne sürüldü.

SPUTNİK: MÜZİSYENLER, GAZETECİLER…

Olaya ilişkin bilgi sahibi bir başka kaynak ise İnterfaks ajansına, uçakla kalkıştan hemen sonra Rus hava sahası üzerinde manevra yaparken, temasın koptuğunu söyledi.

Rus Federal Hava Ulaşım Ajansı’ndan Ria Novosti’ye verilen bilgiye göre, uçakla sivil uçuş gerçekleştirilmiyordu.

LifeNews sitesinin haberinde, uçağın Rusya’nın Suriye’deki üssü Lazkiye’ye doğru gittiği iddia edildi.

Rus Sputnik ajansının haberine göre; uçakta Kızıl Ordu Korosu’na mensup müzisyenler, gazeteciler ve askeri personel bulunuyordu.

Uçağın yerel saatle 05:20’de havalandığı ve kalkıştan 20 dakika sonra radardan kaybolduğu bildirildi.

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