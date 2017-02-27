Rusya'dan kızdıran Astana açıklaması

Rusya, BM gözetiminde Cenevre'de gerçekleşen Suriye zirvesine PYD/PKK'nın da katılması gerektiğini açıkladı. Açıklamayı, Rusya'nın Dışişleri Bakanı Mikhail Bogdanov yaptı.

Bogdanov ayrıca, muhaliflerin birleşmiş bir delegasyonla Cenevre'de yer almalarının umulduğunu söyledi.

Rusya lideri Vladimir Putin ise, bugün sabah yaptığı açıklamada, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan iki Suriye zirvesinin Cenevre görüşmelerinin canlandırılmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Rusya, 23-24 Ocak'ta Astana'da düzenlenen Suriye görüşmelerinde taraflara bir anayasa taslağı iletmişti. Taslakta Suriyeli Kürtlere ‘kültürel özerklik’ verilmesi önerilmişti.

Aralarında İran'a yakınlığıyla bilinen Kürt partilerinin de gruplar, 15 Şubat'ta PYD öncülüğünde Moskova'da bir konferans düzenlemişti. Konferansta, Rusya’nın Suriye için sunduğu anayasa taslağındaki ‘kültürel özerklik’ ifadesinin güçlendirilmesi konusunda fikir birliğine varılmıştı.

BM YETKİLİSİ İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPTI

Suriye'deki iç savaşa son vermek için Cumartesi gününden bu yana devam eden Dördüncü Cenevre Müzakereleri'nde, dün BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura rejim ve muhaliflerin heyetleri ile ikili görüşmeler yaptı. Görüşmelerin odak noktası, müzakerelerin doğrudan mı yoksa dolaylı mı düzenleneceğiydi.

Rejimin heyet başkanı olan Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşşar Caferi, de Mistura'nın kendisine bir belge teslim ettiğini ifade etti. Bu belgeyi inceleyeceklerini belirten Caferi, birinci toplantıda sadece görüşmelerin formatı konusunun ele alındığını söyledi.

Muhalif heyetin başkanı Nasır Hariri ise, görüşmeden sonra "Mistura, geçen dönemden daha hevesliydi. Siyasi geçişle ilgili spesifik adım veya önlemler henüz yok" diye konuştu.

Suriye'deki iç savaş, iki hafta sonra altıncı yılını dolduracak. Yüzbinlerce insanın yaşamını yitirdiği, milyonlarca insanın da evlerini terk edip başka ülkelere gitmek zorunda kaldığı kanlı dönemin sonunda gelinen noktada, Suriye dört farklı güç tarafından kontrol ediliyor. Ülkenin güneyinden Halep'e kadar olan bölüm Şam rejiminin elinde, batıda muhalifler var, kuzeyde YPG, doğuda ise terör örgütü IŞİD bulunuyor.