Bugünkü YENİÇAĞ »

Rusya'dan korkutan 'Türk akımı' açıklaması

»
Rusya'dan korkutan 'Türk akımı' açıklaması
ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlarının, TürkAkım ve Kuzey Akım 2 de dahil olmak üzere boru hattı projelerinin tamamlanmasına yönelik risk oluşturduğu belirtildi.

Rus enerji şirketi Gazprom tarafından yayınlanan 3. çeyrek raporunda, ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlarının şirketin yabancı yatırımcılarını olumsuz yönde etkileyebileceği belirtildi.

Yaptırımlar nedeniyle TürkAkım ve Kuzey Akım 2 gibi projeler de dahil olmak üzere tüm boru hattı projelerinin tamamlanmasına yönelik riskler oluştuğuna işaret edilen raporda, “Söz konusu risklerin doğru bir şekilde analiz edilebilmesi için ABD Hazine Bakanlığının yaptırımların kapsamını açıklığa kavuşturması gerekmektedir.” ifadesi kullanıldı.

TEDBİR KOYMA YETKİSİ

ABD tarafından 2 Ağustos’ta yürürlüğe konulan yeni yasayla, ABD başkanı, Rus boru hatlarının yapımı ve bakımı için yatırım yapan, teknoloji tedarik eden veya Rus şirketlerine hizmet veren herhangi bir kişiye veya şirkete kısıtlayıcı tedbir koyma konusunda yetkilendirilmişti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) tarafından bir süre önce yayınlanan raporda, ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları nedeniyle Avrupa doğalgaz piyasasında belirsizlik oluştuğu öne sürülmüştü.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
ABD'de silahlı çatışmaABD'de silahlı çatışmaRusya'dan korkutan 'Türk akımı' açıklamasıRusya'dan korkutan 'Türk akımı' açıklamasıABD'den FETÖ açıklamasıABD'den FETÖ açıklamasıZimbabwe'de tanklar sokağa indiZimbabwe'de tanklar sokağa indiHariri ortaya çıktı!Hariri ortaya çıktı!Lavrov, "Suriye ordusu teslim mi olsun?"Lavrov, "Suriye ordusu teslim mi olsun?"Ruhani depremin faturasını Ahmedinejad'a kestiRuhani depremin faturasını Ahmedinejad'a kestiAİHM 25 bin başvuruda OHAL Komisyonunu gösterdiAİHM 25 bin başvuruda OHAL Komisyonunu gösterdiRusya’dan ABD’ye sert çıkış!Rusya’dan ABD’ye sert çıkış!ABD'den Suriye kararı: Suriye'den çekilmeyeceğizABD'den Suriye kararı: Suriye'den çekilmeyeceğiz
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti