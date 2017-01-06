Rusya’dan kritik Suriye hamlesi

Rusya Genelkurmay Başkanı General Valery Gerasimov, Moskova Yönetimi'nin Suriye'deki askeri varlığını azaltmaya başladığını açıkladı.

Bu kapsamda Rus Donanması ilk olarak uçak gemisi Amiral Kuznetsov’u ve kruvazör Pyotr Veliki’yi geri çekiyor. Gerasimov bu gemilerin personelleri ile birlikte Rusya’daki konuşlanma noktalarına geri döneceğini söyledi.

Rusya lideri Vladimir Putin, Türkiye ve İran’la varılan anlaşmanın ardından, Suriye’deki askeri varlığını kısmen azaltma emri vermişti.

Türkiye ve Rusya garantörlüğünde varılan anlaşma, altı yıllık Suriye iç savaşının bitirilmesi için önemli bir fırsat olarak görülüyor.