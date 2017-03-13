Rusya'dan 'kriz' açıklaması!

Türkiye ile Hollanda arasındaki diplomatik krizle ilgili açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, taraflara itidal çağrısı yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sözcüsü Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "iki ülke arasındaki tansiyonun düşürülmesi için" hem Türkiye hem de Hollanda'yı "itidalli ve yapıcı" olmaya çağırdı.

Peskov, "Herhangi bir arabulucuya ihtiyaç olduğunu düşünmüyoruz... Bu durumda sadece bu iki ülke çıkabilir" ifadesini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU-LAVROV GÖRÜŞMESİ

Öte yandan Sputnik'in haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov bugün yaptıkları telefon görüşmesinde Astana süreci ve Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın talebi üzerine yapılan görüşmede, Lavrov ve Çavuşoğlu, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılması planlanan üçüncü tur görüşmelere yönelik hazırlıkları değerlendirdi. Cuma günü Moskova'da iki ülke liderlerinin başkanlığında yapılan Türk-Rus üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısı ışığında Astana sürecini istişare eden Lavrov ve Çavuşoğlu, ateşkesin desteklenmesi ve verimli bir müzakere süreci başlatılmasına ilişkin anlaşmaları da ele aldı.