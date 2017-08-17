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Rusya'dan Kuzey Kore açıklaması

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Rusya'dan Kuzey Kore açıklaması
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kuzey Kore sorununu askeri yoldan çözmeye yönelik her türlü girişimin felakete yol açacağını söyledi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "Kore yarımadasındaki sorunu askeri yoldan çözmeye yönelik girişimlerin geniş kapsamlı bir trajediye, kitlesel can kaybına, insani, ekonomik ve elbette ekolojik felakete yol açacağını kararlılıkla ifade ediyoruz" dedi.

Zaharova, bu çerçevede tüm ülkeleri itidale ve dönüşü olmayan bir noktaya gelinmemesi için çaba göstermeye davet ettiklerini belirtti.

LAVROV, HAFTAYA GÜNEY KORELİ MEVKİDAŞINI AĞIRLAYACAK

Öte yandan Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 25 Ağustos'ta Moskova'da Güney Koreli mevkidaşı Kang Kyung-wha ile bir araya geleceğini duyurdu.​Zaharova, Rus ve Güney Koreli bakanların ikili ilişkilerin yanısıra Kore yarımadasındaki duruma ağırlık vereceklerini, ayrıca uluslararası ve bölgesel konuları istişare edeceklerini ifade etti.

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