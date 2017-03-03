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Rusya'dan Münbiç iddiası!

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Rusya'dan Münbiç iddiası!
Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Daire Başkanı Rudskoy, terör örgütü PYD/PKK'nın kontrolündeki Münbiç'in, bugünden itibaren Suriye ordusuna devredileceğini bildirdi.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Daire Başkanı Sergey Rudskoy, terör örgütü PYD/PKK kontrolündeki Münbiç'in, Suriye ordusuna devredileceğini söyledi. 

Rudskoy, Bakanlıkta düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen görüşmelerde, terör örgütü PYD/PKK'nın, Münbiç ve çevresinden çekilmeyi, buranın Esed güçlerine devredilmesini kabul ettiğini söyledi. Rus komutan, 3 Mart'tan itibaren Şam yönetiminin Münbiç ve çevresinde devlet faaliyetlerini yürütmeye başlayacağını ifade etti.

 YPG ÇEKİLMEZSE VURACAĞIZ

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Balıkesir'de yaptığı konuşmada, "Önce IŞİD bazı yerleri rejime bıraktı. Şimdi de gördüğümüz kadarıyla PYD, YPG, bazı yerleri rejime terk ediyor. Bu, aslında PYD'nin IŞİD'in ve rejimin birlikte zaman zaman hareket ettiği iddiamızı doğrulayan, ispatlayan bir gelişme. Birbirine düşman gibi görünen pek çok yapının kolaylıkla bir araya geldiğini şu birkaç günlük hareketlilikten gördük" demişti.

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