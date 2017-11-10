Rusya'dan NATO'ya nükleer suçlama

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu NATO'nun Rusya ve Belarus sınırlarındaki nükleer faaliyetler yürüttüğünü iddia etti.

Sputnik'in haberine göre, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Batı basınında yer alan Rusya-Belarus ortak askeri tatbikatı Zapad-2017'yle ilgili eleştirilerin NATO'nun Rusya ve Belarus sınırlarındaki nükleer faaliyetlerini gizleme amacı taşıdığını söyledi.

Tatbikatın eylül ayında yapıldığını anımsatan Şoygu, planlı ve savunma amaçlı bir tatbikat olmasına rağmen Batılı ülkelerin saldırılara ve suçlamalara devam ettiğinin altını çizdi.

Şoygu, "Batı medyası tarafından yayınlanan eleştirel haberler, NATO'nun Rusya ve Belarus sınırları yakınındaki giderek artan faaliyetlerini gizleme amacı taşıyor. İttifak, doğu kanadındaki operasyon ve muharebe hazırlık faaliyetlerini yoğunlaştırıyor, ayrıca nükleer silah kullanma konusunda çalışmalar yürütüyor" ifadelerini kullandı.

'NATO, RUSYA SINIRINA SALDIRI SİLAHLARI SEVK EDİYOR'

NATO'nun Rusya sınırındaki askeri varlığını artırdığına, ilave askeri birlikler konuşlandırdığına ve saldırı silahları sevk edildiğine dikkat çeken Şoygu, İttifak güçlerinin düzenli olarak kapsamlı askeri tatbikat de düzenlediğini vurguladı.