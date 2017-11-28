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Rusya'dan NATO'ya S-400 tepkisi

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Rusya'dan NATO'ya S-400 tepkisi
NATO'nun, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400'ler için açıklamalarına Rusya'dan cevap geldi.

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, Logvinov, S-400 satımına ilişkin konunun sadece Moskova ve Ankara'yı ilgilendirdiğini belirtti.

Berlin Güvenlik Konferansı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Logvinov, "Herhangi bir tarafın rahatsızlığını değerlendirecek ve her açıklamayı yorumlayacak olursak… Bu, bizi ve Türkiye'yi ilgilendirir" dedi.

Logvinov sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer Türk meslektaşlarımız bu tür silahlara ilgi duyuyorsa ve müzakerelere hazırsa, biz herhangi bir askeri-siyasi blokta üye olup olmadığına bakılmaksızın her ülkeye karşı açığız."

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, daha önce Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın alımı hakkında "NATO üyeleri hangi ekipmanı edineceklerine kendileri karar verir" diyerek S-400 sistemini NATO'ya entegre etmek için Türkiye'nin bir talepte bulunmadığını söylemişti.

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