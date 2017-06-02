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Rusya'dan NATO'ya sert tepki

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Rusya'dan NATO'ya sert tepki
Rusya'nın NATO nezdindeki Büyükelçisi Alexander Grushko, "NATO'nun hamleleri askeri planlama açısından karşılıksız kalmayacaktır." dedi.

Grushko, geçen hafta gerçekleştirilen NATO Zirvesi sonrasında Brüksel'de açıklamalarda bulundu.

NATO-Rusya ilişkilerinin "çok parlak" olmadığını belirten Grushko, "NATO'nun genel tutumunda bir değişiklik olmazsa, biz ilişkileri geliştirmenin zor olacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Grushko, NATO'nun Batık bölgesine asker sevk etmesinin yeni bir "askeri güvenlik durumu" oluşturduğunu, Rusya'nın buna kayıtsız kalamayacağını ve kendi askeri araçlarını kullanarak cevap vereceğini kaydetti.

Rusya'nın tam olarak nasıl bir adım atmayı planladığını açıklamayan Grushko, "NATO'nun hamleleri askeri planlama açısından karşılıksız kalmayacaktır." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Grushko, ABD'nin savunma politikasında ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden sonra bir değişiklik olmadığını, ABD'nin 2018 bütçesinde Avrupa'ya yönelik savunma harcamalarını yüzde 40 civarında artırmasının bunu gösterdiğini ifade etti.

Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını artırma isteklerinin anlamsız olduğunu belirten Grushko, halihazırda tüm ülkelerin savunma bütçelerinin Rusya ve Çin'in toplam savunma bütçesinden fazla olduğuna dikkati çekti.

Grushko, küresel tehditlerinin değişken ve karmaşık boyutları ele alındığında, NATO dahil hiçbir ittifakın ya da ülkeler grubunun "bir barış adası" inşa etmesinin mümkün olmadığına dikkati çekerek, "Avrupa gerçekten güvenliğini artırmak istiyorsa, bunu Rusya olmadan yapamayacağını fark etmeli." değerlendirmesinde bulundu.

NATO'NUN DOĞU KANADI

Rusya'nın 2014 yılındaki Kırım'ı yasa dışı ilhakı ve Ukrayna'nın doğusundaki saldırgan tutumu sonrasında NATO'nun doğu kanadındaki ülkeler ittifaktan ek güvenlik teminatı talebinde bulunmuştu.

Bu çerçevede NATO Rusya'yı "caydırmak" amacıyla 2016 Varşova Zirvesi'nde aldığı kararla "Geliştirilmiş İleri Mevcudiyet" olarak adlandırdığı strateji ile Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'ya asker sevkiyatı başlatmıştı.

YAKIN ZAMANDA NATO-RUSYA TOPLANTISI

NATO yetkilisinin verdiği bilgiye göre, NATO-Rusya Konseyi'nin büyükelçiler düzeyinde yakın zamanda toplanması bekleniyor. Diğer yandan, NATO'nun Baltık Operasyonları Deniz Tatbikatları çerçevesinde 4 bine yakın askeri Polonya'nın Szczecin limanında "savaş oyunları" tatbikatına dün başladı. Tatbikat 16 Haziran'a kadar devam edecek.

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