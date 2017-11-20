Rusya'dan PYD açıklaması

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne davet edilip edilmeme konusunun çarşamba günü Soçi'de gerçekleşecek zirvede konuşulacağını belirtti.

Gazetecilerin Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin tarihinin belirlenip belirlenmediği yönündeki sorusunu yanıtlayan Uşakov "Hayır, belirlenmedi" yanıtını verdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise çarşamba günü Soçi'de buluşacak Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin organizasyonuyla ilgili konuları karara bağlayacağını söyledi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PYD KRİZİ GÖRÜŞÜLECEK

Terör örgütü PYD'nin Kongre'ye katılıp katılmama konusuna da değinen Uşakov, konunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin çarşamba günü Soçi'de gerçekleştireceği görüşmede ele alınacağını söyledi.

Uşakov "Tüm bunlar konuşulacak" diyerek Suriye'de istikrar konusunun görüşüleceği zirvede askeri yetkililerin de yer alacağı bilgisini verdi.

ERDOĞAN SON SÖZÜNÜ SÖYLEMİŞTİ

Türkiye'nin tepkisini çeken Rusya'ın PKK/PYD davetiyle ilgili olarak Erdoğan "Türkiye olarak biz, terör örgütlerinin olduğu masada kesinlikle olmayız. Bu, Cenevre için de geçerli Astana için de. Buralara bir terör örgütünün katılmasını kabul edemeyiz. Dolayısıyla bir masada terör örgütü olacaksa, hiç kimse bizim de oraya oturmamızı beklemesin. İki kere iki dört. Siyasetin namusu vardır, biz siyasetin namusundan taviz veremeyiz. Ben bu hususu Sayın Putin’e de söyledim. O tür bir adım atılamayacağını ifade ettim" demişti.