Rusya'dan "PYD ile anlaştılar" iddiasına yalanlama

Reuters, PYD/YPG sözcüsüne dayandırarak geçtiği haberde, YPG ile Rusya arasında anlaşma sağlandığı iddia edilmişti. Sputnik'in haberine göre ise Rusya bu iddiayı yalanladı.

Uluslararası haber ajansı Reuters, Rusya'nın terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG ile anlaşarak bu ülkenin kuzeyinde üs kuracağı iddiasını duyurdu. Reuters, iddiasını, ajansa yazılı açıklama gönderen bir terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözcüsüne dayandırdı. YPG sözcüsü Redur Helil, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de kurulan bu üs hakkında, "Terörle mücadele için işbirliği çerçevesinde gerçekleşiyor" iddiasında bulundu. PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin sözcüsü Helil, "Anlaşma, güçlerimizi modern savaş için eğitmeye yardımcı olmak ve Rus güçlerle doğrudan bir bağlantı oluşturulması çerçevesinde olacak" dedi. Helil, Rusya ile varılan anlaşmanın Pazar günü sonuçlandığını ve anlaşmanın bir parçası olarak Rus güçlerin YPG'ye askeri eğitim vereceğini öne sürdü. YPG sözcüsü, Rus askerlerinin hali hazırda zırhlı araçlarla Afrin'e ulaştığını söyledi.

RUSYA İDDİAYI YALANLADI

Sputnik'in haberine göre ise Rusya Savunma Bakanlığı, YPG ile yapılan anlaşma çerçevesinde Afrin'de üs kurulacağaına dair iddiaları yalanladı.

Bakanlık, YPG'lilerin eğitimi için Afrin'de askeri üs kurulacağına ilişkin bilgilerin doğruyu yansıtmadığını vurguladı.

'ATEŞKESİ İZLEME MERKEZİNİN BİR ŞUBESİ AÇILACAK'

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Afrin yakınlarında Kürt birlikler ile Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) karşı karşıya geldiği bölgede Rusya'nın Suriye'deki Ateşkesi İzleme Merkezi'nin bir şubesinin açılacağı' bildirildi.