Rusya'dan S-400 açıklaması

Rostec Başkanı Sergey Çemezov, Rusya ve Türkiye'nin, S-400 füze sistemlerinin sevkiyatına yönelik tüm teknik konularda anlaştığını ifade etti.

St. Petersburg Ekonomi Forumu (SPIEF 2017) çerçevesinde gazetecilere konuşan Çemezov, "S-400 sistemleri için görüşmeler sürüyor, anlaşmanın tüm teknik konuları üzerinde anlaşıldı. Şimdi gerçekleştirmekte olduğumuz görüşmeler mali konularla ilgili. Türkiye, kredi almak istiyor" dedi.

Çemezov, Türkiye ve Rusya maliye bakanlarının konuyla ilgili görüşme gerçekleştirdiklerini, ancak görüşmenin sonucuyla ilgili bilgi sahibi olmadığını da sözlerine ekledi.

PUTİN'LE ERDOĞAN SEVKİYATI GÖRÜŞTÜ

Rusya ile Türkiye arasıdna S-400 savunma sistemlerinin sevkiyatına yönelik görüşmeler 2016 yılından beri devam ediyor. Çemezov, mart ayında yaptığı bir açıklamada Ankara'nın sistemleri satın almak için Moskova'dan kredi almaya hazır olduğunu söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında 3 Mayıs'ta Soçi'de gerçekleşen görüşmede de S-400'lerin sevkiyatı konusu ele alınmıştı.