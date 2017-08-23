Rusya'dan S-400 açıklaması

Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev, Rusya ve Türkiye'nin S-400 konusunda prensip anlaşmasına vardığını ancak sözleşmenin henüz imzalanmadığını belirtti.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Miheyev, "Taslak üzerinde mutabakat çalışmaları sürüyor. Henüz nihai anlaşma sağlanmadı. Prensipte anlaştık ve nihai anlaşma için bazı konular mevcut" dedi.

Miheyev, S-400 füze savunma sistemlerinin sınıfının en iyisi olduğunu da vurguladı.

Miheyev, dünkü açıklamasında sözleşme üzerindeki çalışmaların sürdüğünü ve sözleşmenin imzalanmak üzere olduğunu ifade etmişti.