Bugünkü YENİÇAĞ »

Rusya'dan S-400 açıklaması

»
Rusya'dan S-400 açıklaması
Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev, Rusya ve Türkiye'nin S-400 konusunda prensip anlaşmasına vardığını ancak sözleşmenin henüz imzalanmadığını belirtti.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Miheyev, "Taslak üzerinde mutabakat çalışmaları sürüyor. Henüz nihai anlaşma sağlanmadı. Prensipte anlaştık ve nihai anlaşma için bazı konular mevcut" dedi.

Miheyev, S-400 füze savunma sistemlerinin sınıfının en iyisi olduğunu da vurguladı.

Miheyev, dünkü açıklamasında sözleşme üzerindeki çalışmaların sürdüğünü ve sözleşmenin imzalanmak üzere olduğunu ifade etmişti.

İlgili Haberler
S-400 meselesi ve millî güvenlik...ABD'den yeni S-400 açıklaması
  • Yorumlar 1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    Rusya'dan S-400 açıklamasıRusya'dan S-400 açıklamasıMerkel: "Kuzey Kore-ABD savaşı çıkarsa..."Merkel: "Kuzey Kore-ABD savaşı çıkarsa..."Bir ülke daha Katar'la ilişkilerini kestiBir ülke daha Katar'la ilişkilerini kestiKuzey Kore dünyayı germeye devam ediyorKuzey Kore dünyayı germeye devam ediyorMısır'dan ABD'ye şok cevap!Mısır'dan ABD'ye şok cevap!Çelik: "Türkiye, IŞİD'i Avrupa ve NATO sınırlarından söküp attı"Çelik: "Türkiye, IŞİD'i Avrupa ve NATO sınırlarından söküp attı"Katar ile Türkiye arasında önemli gelişme!Katar ile Türkiye arasında önemli gelişme!İran'dan PKK açıklamasıİran'dan PKK açıklamasıABD'den yeni yaptırımABD'den yeni yaptırımMahkeme Başkanı, FETÖ'cü sanığın şovuna izin vermediMahkeme Başkanı, FETÖ'cü sanığın şovuna izin vermedi
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti