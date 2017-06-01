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Rusya'dan şok 'domates' açıklaması

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Rusya'dan şok 'domates' açıklaması
Rusya Devlet Başkanı Putin'in, imzaladığı kanunla Türkiye-Rusya arasındaki ihracat krizi son bulacak derken Rusya'dan domatesle ilgili yeni bir açıklama geldi.

Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Uluslararası Ekonomi Forumu'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, domates hariç Türk gıda ürünlerine yönelik kısıtlamaları kaldırmaya yönelik belgelerin hazır olduğunu söyledi.

''DOMATES BU LİSTEDE OLMAYACAK''

Türk gıda ürünlerine yasakların domates hariç kaldırılması için Başbakan Medvedev’in gerekli evrakları bugün bile imzalama ihtimali bulunduğunu ifade eden Dvorkoviç, "Yasaklar Türkiye’den ithal edilen sebzelere yönelik kaldırılacak. Domates bu listede olmayacak" dedi.

RUSYA TARIM BAKANI: EN AZ 3 YIL DAHA...

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev de Türkiye'den domates ithalatına yönelik kısıtlamaların en az 3 yıl daha devam edeceğini bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’ye yönelik bazı ekonomik kısıtlamaları iptal eden kararnameyi dün imzalamıştı.

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