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Rusya'dan sürpriz ziyaret

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Rusya'dan sürpriz ziyaret
Reuters haber ajansı, son dakika koduyla geçtiği haberde, Rusya Genelkurmay Başkanı'nın Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yaptığı açıklamaya göre Rusya Genelkurmay Başkanı’nın ziyaret sebebi Suriye’deki İdlib’deki son gelişmeler ve bölgedeki durum.

Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, Ankara’nın terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’ye karşı tutumunu Rusya’nın ABD’den daha iyi kavradığını da dile getirdi.

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