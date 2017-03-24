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Rusya'dan vatandaşlarına ilginç Türkiye uyarısı

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Rusya'dan vatandaşlarına ilginç Türkiye uyarısı
Rusya devleti, yurt dışında tatile gidecek olan Rusyalı turistlere “nasıl davranmaları gerektiği” konusunda tavsiyelerde bulundu.

Türk-Rus'un haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Departmanı internet sitesinde, yurt dışına çıkacak olan Rusya vatandaşlarına şunlar tavsiye edildi:

 -Müslüman ülkelerde ev sahibinin ailelerinin kadın bireyleriyle tanışmaya çalışmayın. Sohbet ettiğiniz kişinin eşi hakkında soru bile sormayın.

- Türkiye’de işaret ve orta parmağın “V” şeklinde hava kaldırılmasıyla yapılan zafer işareti, Kürt hareketinin yandaşları tarafından kullanılıyor. Milliyetçi ve Kürt karşıtı kesimler tarafından bu hareket tutarsız tepkilerle karşılanabilir. Rusya'da argoda anlam güçlendirmek ya da güç gösteri yapmak için kullanılan işaret, Türkiye'de milliyetçilerin yaptıkları “kurt” işareti anlamına geliyor; bundan da kaçınılmalı.

-Kuzey Kore liderinin portrelerinin fotoğraflarını kesinlikle, kadrajı tamamen dolduracak şekilde çekin.

-Finlandiyalılara kesinlikle “Chukhna” şeklinde hitap etmeyin.

- Zencilere dünyanın hiçbir yerinde “nigger” demeyin.

-Yerel halkın bulunduğu ortamda yerel yemeklerle ilgili olumsuz sözler sarf etmeyin.

- Budist ülkelerde sevginizi ifade etmek için bile yerel halktan kişilerin başına temas etmeyin. Birinin başına dokunmak kötü karşılanır."

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