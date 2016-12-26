Rusya'nın uçak flaketinde flaş gelişme

Rusya Ulaştırma Bakanı, 92 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında terör saldırısı değil, teknik arıza ya da insan hatası üzerinde durduklarını açıkladı.

Bakan Maksim Sokolov, Tu-154’ün Soçi açıklarında kaza yapmasına ilişkin ana teorilerin terör saldırısını içermediğini söyledi.

Sokolov’a göre; “teknik bir sorun ya da pilotaj hatası” felakete yol açmış olabilir.

Kızıl Ordu Korosu üyeleri, askerleri ve gazetecileri taşıyan Tu-154 tipi uçak, Suriye'ye gidiyordu.

Rusya'da bugün için ulusal yas ilan edildi.

"KURTULAN OLMADI"

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Karadeniz'de düşen Tu-154 tipi Rus uçağında bulunan 92 kişiden sağ kurtulan olmadığını duyurdu.



Moskova'da gazetecilere açıklama yapan Konaşenkov, Savunma Bakanlığına ait Tu-154 tipi uçağın saat 05.25'te Soçi'deki Adler havalimanından havalandıktan sonra 05.27'de radardan kaybolduğunu söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarına dört gemi, dört helikopter, bir uçak ile bir insansız hava aracının katıldığını ifade eden Konaşenkov, Tu-154'ün parçalarının Soçi kıyılarında Karadeniz'in 70 metre derinliklerinde tespit edildiğini belirtti.

Arama kurturma çalışmalarında şu ana kadar 10 kişinin cesedine ulaşıldı.