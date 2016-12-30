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Rusya’ya bir şok daha!

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Rusya’ya bir şok daha!
Rusya’nın Tel Aviv Büyükelçisi Alexander Petroviç’in hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre; Petroviç, Tel Aviv'de bir lokantada akşam yemeği yedikten sonra hastaneye kaldırıldı.

Büyükelçinin hastaneye kaldırılma nedeniyle ilgili bilgi verilmedi ancak yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Rusya, son dönemde yaşanan üzücü olaylarla derinden sarsıldı.

Önce Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, gittiği bir resim sergisinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

Karlov suikastıyla aynı gün, 19 Aralık’ta, Rusya Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika Ülkeleri Departmanı Başkanı Pyotr Polşikov, Moskova’daki evinde ölü bulundu.

Geçen pazar Kızıl Ordu Korosu üyeleri, gazeteciler ve askerlerin de aralarında bulunduğu 92 kişiyi taşıyan uçak Karadeniz’e çakıldı. Kazadan kurtulan olmadı.

Birkaç gün önce ise Rosneft Başkanı İgor Seçin’in sağ kolu Rosneft yöneticisi Oleg Erovinkin, Moskova’nın merkezinde arabasında ölü bulundu.

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