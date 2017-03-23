Rusya'ya sert uyarı!
Rusya'nın Ankara Maslahatgüzarı, Afrin'e üs iddiaları üzerine Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, "Oradaki ofisin kapatılması konusunda Rusya'dan adım atmasını bekliyoruz" diye konuştu.
Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PYD'nin bulunduğu bölgeden açılan ateşle bir askerin şehit olması üzerine Rus maslahatgüzarının bakanlığa davet edildiğini, Türkiye'nin rahatsızlığının ve tekrarlanması durumunda karşılık verileceğinin iletildiğini açıkladı.
UÇUŞLARDA CİHAZ KISITLAMASI
Müftüoğlu, "(ABDye uçuşlarda elektronik cihaz kısıtlaması) İstanbul Atatürk Havalimanının ve Türk Hava Yollarının bu kapsam dışında tutulması için girişimlerimiz devam etmektedir. Bu girişimlerimiz sadece ABD makamları nezdinde değil, benzer uygulamaya geçeceğini ifade eden İngiltere makamları nezdinde de yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.
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