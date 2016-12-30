Bugünkü YENİÇAĞ »

Rütbeli 100 asker tutuklandı

»
Rütbeli 100 asker tutuklandı
‘FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öne sürülen 107 rütbeli askerden 100'ü tutuklandı.

 

‘FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öne sürülen 107 rütbeli askerden 100'ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, TSK içerisinde görev yapan ve "ByLock" kullanan örgüt mensuplarına yönelik soruşturma çerçevesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alınan, aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 107 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli 107 kişi, bu sabah soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 100'ü tutuklandı, diğer 7 kişi ise "Etkin Pişmanlık Yasası"ndan faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında Kara, Hava ve Deniz kuvvet komutanlıklarında çeşitli rütbelerde görevli 575 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul merkezli 58 ilde 17 Aralık'ta 2 ayrı operasyon düzenlenmiş ve haklarında gözaltı kararı verilenlerden 351'i yakalanmıştı.

Aralarında muvazzaf subay ve astsubayların da bulunduğu belirtilen 179 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 161'e yükselirken "Etkin Pişmanlık Yasası"ndan faydalanan 11 kişi ise serbest kaldı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Rütbeli 100 asker tutuklandıRütbeli 100 asker tutuklandıEskişehir'de FETÖ darbesi iki ay önceden biliniyormuşEskişehir'de FETÖ darbesi iki ay önceden biliniyormuş17 yaşındaki kızı öldüren caniden kan donduran ifade17 yaşındaki kızı öldüren caniden kan donduran ifadeÜnlü dizi sitelerinin kapatılmasına tepki yağıyorÜnlü dizi sitelerinin kapatılmasına tepki yağıyorPKK'lılardan 13 yaşındaki kız çocuğu için skandal kararPKK'lılardan 13 yaşındaki kız çocuğu için skandal karar94 dernek kapatıldı94 dernek kapatıldıİndi-Bindi Soygunu Yargıya taşınıyor!İndi-Bindi Soygunu Yargıya taşınıyor!TBMM başkanı ameliyattan çıktıTBMM başkanı ameliyattan çıktıİşte elektrik kesintisinin 3 sebebiİşte elektrik kesintisinin 3 sebebiAhmet Şık için tutuklama talebiAhmet Şık için tutuklama talebi
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti