Rütbesini söküp, ağzını bantladılar!

Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'in alıkonulmasına ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede Özel'in darbeciler tarafından nasıl rehin alındığı ayrıntıları ile anlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'in alıkonulmasına ilişkin 5'i tutuklu 2'si firari 9 subay hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, darbe girişimi gecesi şüphelilerin üzerlerinde silah bulunduğu halde müşteki Tümamiral Özel'i cebir ve şiddet kullanarak konutundan derdest edip, rütbesini söktükleri, ellerini kelepçeledikleri, ağzını bantladıkları ve zorla cezaevine kapattıkları anlatıldı.