Rüzgar Çetin'in cezası belli oldu
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, sanık Rüzgar Çetin'i, "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, sanık Rüzgar Çetin'i, "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
İlgili Haberler
Etiketler: Rüzgar çetin, ceza
- Yorumlar 0
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.