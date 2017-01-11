Rüzgar Çetin'in cezası belli oldu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, sanık Rüzgar Çetin'i, "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, sanık Rüzgar Çetin'i, "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.