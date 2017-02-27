Rüzgar Erkoçlar nişanlandı

Ünlü oyuncu Rüzgar Erkoçlar sevgilisi Tuğba Beyazoğlu ile evliliğe doğru giden yolda ilk adımı attı.

Erkoçlar ve sevgilisi Tuğba Beyazoğlu dün aile içerisinde düzenlenen törenle nişanlandı.

Nişan fotoğraflarını, kayınçosu ve aynı zamanda spor hocası olan Tugay Beyazoğlu ile Tuğba Beyazoğlu Instagram hesabından paylaştı.

Çift aile içerisinde düzenlenen törenin ardından mutluluklarını kutlamak için eğlenmeye gitti.