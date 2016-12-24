Bugünkü YENİÇAĞ »

Ryan Babel İstabul'da!

»
Ryan Babel İstabul'da!
Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel dün gece saatlerinde istanbul'a geldi. Bugün sağlık kotrolünden geçecek Hollandalı Ryan Babel daha sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel dün gece saatlerinde İstanbul'a geldi. Bugün sağlık kotrolünden geçecek Hollandalı Ryan Babel daha sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Beşiktaş'ın devre arası için yaptığı ilk transfer Ryan Babel İstanbul'da. Hollandalı futbolcunun Cumartesi günü gelmesi bekleniyordu ancak Babel Cuma gecesi geç saatlerde İstanbul'a ayak bastı.

30 yaşındaki futbolcu İspanya'da sağlık kontrolünden geçmiş ve kendisiyle 2,5 yıllık sözleşme İspanya'da imzalanmıştı. 



Hollandalı futbolcu Beşiktaş'ın bugün Gaziantepspor ile oynayacağı karşılaşmayı Vodafone Arena'da izleyeceği öğrenildi. 

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Advocaat fena patladıAdvocaat fena patladıRyan Babel İstabul'da!Ryan Babel İstabul'da!Arda Turan'a Çin'den servetArda Turan'a Çin'den servetFenerbahçe'ye büyük müjde!Fenerbahçe'ye büyük müjde!Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için flaş karar!Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için flaş karar!Galatasaray’da herkes satılıkGalatasaray’da herkes satılıkŞehitlere Saygı Yıldızlar Karması maçında 'yerliler' kazandıŞehitlere Saygı Yıldızlar Karması maçında 'yerliler' kazandıGalatasaray’ı uçuruma sürüklüyorGalatasaray’ı uçuruma sürüklüyorBeşiktaş Ryan Babel’e imzayı attırıyorBeşiktaş Ryan Babel’e imzayı attırıyorArda yine şov yaptıArda yine şov yaptı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti