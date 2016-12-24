Ryan Babel İstabul'da!

Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel dün gece saatlerinde istanbul'a geldi. Bugün sağlık kotrolünden geçecek Hollandalı Ryan Babel daha sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel dün gece saatlerinde İstanbul'a geldi. Bugün sağlık kotrolünden geçecek Hollandalı Ryan Babel daha sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.



Beşiktaş'ın devre arası için yaptığı ilk transfer Ryan Babel İstanbul'da. Hollandalı futbolcunun Cumartesi günü gelmesi bekleniyordu ancak Babel Cuma gecesi geç saatlerde İstanbul'a ayak bastı.



30 yaşındaki futbolcu İspanya'da sağlık kontrolünden geçmiş ve kendisiyle 2,5 yıllık sözleşme İspanya'da imzalanmıştı.







Hollandalı futbolcu Beşiktaş'ın bugün Gaziantepspor ile oynayacağı karşılaşmayı Vodafone Arena'da izleyeceği öğrenildi.