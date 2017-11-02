S-400'lerin Türkiye'ye maliyeti ne kadar?

Rusya'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile imzalanan S-400 hava savunma sistemi anlaşmasının tutarı 2 milyar doları aştı.

Çemezov bir Rus haber ajansına demecinde, Türkiye ile imzalanan S-400 sistemi anlaşmasının tutarının 2 milyar dolardan fazla olduğunu söyledi fakat net rakamı söylemedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül'de yaptığı bir açıklamada, S-400 füze savunma sisteminin satın alınması konusunda imzaların atıldığını ve Türkiye'nin kaporayı Moskova'ya gönderdiğini açıklamıştı. Fakat kapora ya da anlaşmanın maliyetine ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştı.

Kommersant gazetesi o dönemde, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı 4 S-400 bataryası için 2 milyar dolardan fazla ödeme yapacağını yazmıştı.

Dünyada kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kruz hem de balistik füzeleri imha edebiliyor.

Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre olan bu sistem ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.

Sevk edilmeleri halinde, Türkiye S-400 bataryalarına sahip ilk NATO ülkesi olacak.