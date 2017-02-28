S. Gökçen Havalimanı'nın CEO’su görevinden ayrıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın CEO'su Gökhan Buğday görevinden ayrıldı. Buğday, 2008'den bu yana CEO'luk görevindeydi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Terminal İşletmecisi İSG’nin Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Buğday bu görevinden ayrıldı. Habertürk’ten Gökhan Artan’ın haberine göre Buğday’ın görevden ayrılış nedeni ve yerine kimin geleceği ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Buğday, 2008 yılının ekim ayından beri 8 yıl 5 aydır İSG’nin CEO’luğunu yapıyordu.