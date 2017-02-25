Saadet Partisi 'hayır' diyecek!

Saadet lideri Karamollaoğlu, referandumdaki tutumlarının ‘hayır’ olduğunu ‘kimseyi kırmamak için’ tavırlarını, ‘Bu haliyle buna destek veremeyiz’ şeklinde açıkladıklarını söyledi.

Saadet Partisi’nin Balgat Eğitim Merkezi’nde İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Karamollaoğlu, “Biz istiyoruz ki bu kamplaşma dursun. Onun için bize sordukları zaman ‘Bu referandumda ne diyeceksiniz’ diye, biz kimseyi kırmamak için, ‘Bu haliyle buna destek veremeyiz’ diyoruz. Arkasından çıkıyor, ‘Ne demek istiyorsunuz’ diyor. Destek vermemek ne demek? ‘Hayır’ demek. Şimdi burada gösterilen inceliği anlamaktan bile aciz bizim siyasiler” dedi.

TERÖR BİTİRMEK İÇİN ÖNCE EKONOMİYİ ÇÖZÜN

Referandumda bazı partilerin “Evet” bazılarının “Hayır” için çaba gösterdiğini söyleyen Genel Başkan, kendilerinin ise adil bir düzenin kurulmasını arzu ettiklerini belirtti. Ülkede iç ve dış problemlerin çözümü için öncelikle “Kamplaşmanın sona ermesi”ni isteyen Karamollaoğlu şunları söyledi, “Terör sadece silahla önlenmez. Terörün önlenmesi için o bölgenin ekonomik problemlerinin çözülmesi icap eder. İşsizliğin gitmesi, orada yaşayan insanların çalışarak kendi geçimlerini sağlayabilecek imkanlara kavuşması icap eder. 14 yıldır iktidarda bulunacaksınız ve bu problem büyüyecek, küçülmeyecek. Arkasından da ‘başarılıyız’ diyeceksiniz. Allah bize akıl fikir versin. Terörü önlemek istiyorsanız elbette bazı yerlerde silah kullanacaksınız ama önce o bölgede yaşayan insanın geçim sıkıntısını ortadan kaldıracaksınız. Sosyal problemlerini çözeceksiniz, psikolojik durumlarını dikkate alarak politikalar üreteceksiniz.”