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Saadet Partisi'nden AKP'ye tepki

Saadet Partisi'nden AKP'ye tepki
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, 'evet' demeyenleri Kandil'le eş tutmak, FETÖ'cü olmakla suçlamanın yanlış olduğunu belirterek, hükümetten, toplumun tamamını kucaklayacak bir yumuşama beklediklerini kaydetti.
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