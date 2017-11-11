Saadet Partisi'nden 'seçim barajı' açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Herkes ittifak ediyor ki yüzde 10 barajı hakikaten çok yüksek bir baraj ve dünyada emsali yok. Biz seçim barajının kalkması doğru olur kanaatindeyiz" dedi.