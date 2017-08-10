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Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı adayı belli oldu

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Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı adayı belli oldu
Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Avukat Bülent Kaya 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çatı aday olarak önerecekleri ismi açıkladı.

Saadet Partili Kaya, Karamollaoğlu’nu hem aday gösterip hem de muhalefete ilk aşamada Karamollaoğlu üzerinde anlaşalım teklifi götüreceklerini belirtti.

KRT’de Çağlar Cilara'nın stüdyo konuğu olan Saadet Partili Kaya şunları söyledi:

“Elbette Saadet Partisi kendi siyasi programını sırf kendisini iktidara getirmek için değil, bu ülkenin 80 milyonuna da huzur ve gelecek vaat ettiğini düşündüğü için bu siyasi projeyi en iyi uygulayabilecek adayların da elbette kendi adayları olduğunu düşünür. Sayın Genel Başkanımız da Türkiye'nin meselelerine vakıf, Türkiye'deki bu siyasi atmosferi düşürebilecek, Türkiye'yi bu kutuplaştırmadan çıkarabilecek bilge bir kişiliğe sahip.

Bizim Genel Başkanımızın diğer tüm siyasi partilerin de üzerinde ittifak edici özellikleri taşıyan bir Genel Başkan olduğunu düşünüyoruz, bu bizim düşüncemiz.

Ama elbette sayın Genel Başkanımızdan daha fazla toplumun büyük kesimlerini kucaklayıcı ve toplumu süreçte kazanabileceği hissini oluşturacak bir aday olursa onu da değerlendiririz.

Biz kendi adayımızı dayatmayız ama biz kendi Genel Başkanımızı Türkiye’nin şuan ihtiyaç duyduğu başkanlık profili için uygun bir aday olduğunu elbette düşünüyoruz.”

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