Saadet'ten, Fatih Erbakan'a çağrı!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yeni parti kuracağı iddia edilen Fatih Erbakan'a çağrıda bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Suudi Arabistan'daki gelişmelere ilişkin, "Kendi takdirleridir. Her zaman ifade ettik, Erbakan Hocamız'ın evlatları bu çatı altında çalışmalılar " dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Hakkari Şemdinli'de şehit düşen 6 asker, 2 güvenlik korucusu ile Diyarbakır'da hayatını kaybeden polis memuruna Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini belirten Karamollaoğlu, bu zor dönemin aşılacağını, terörün hiçbir zaman karanlık hedefine ulaşamayacağını ifade etti.

Karamollaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ölümü düğün, şahadeti şeref nişanesi olarak kabul eden bir millete kurşun sökmez. Bu yüzden teröristlere, terörü maşa olarak kullanan karanlık güçlere, terör örgütlerine her türlü silah ve mühimmatı temin edenlere sesleniyorum. Allahın izni ile bu ülkeyi bölemeyeceksiniz, bu milleti yenemeyeceksiniz. İktidara da sesleniyorum. Sadece silahla ve çeteler tutarak terörü ortadan kaldırmak mümkün değil. Terörü destekleyen ülkeler bu coğrafyadan adam devşiremezler ise gider, dünyanın öbür tarafından terörist toplar getirirler."

SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ GELİŞMELER

Karamollaoğlu, son günlerde önemli konulardan birisinin Suudi Arabistan'daki gelişmeler olduğunu işaret ederek, şunları söyledi:

"Yaşananların, yolsuzlukla mücadele için yapıldığını söyleyen de var. Bunun başka gerekçeleri olduğunu iddia eden de. Gerçeği elbette zaman gösterecek. Umarız ki bu operasyonların arkasında ABD ve İsrail olmasın. Umarız ki bu gelişmeler Büyük Ortadoğu Projesi'ne değil, İslam dünyasına hizmet etsin. Biz, dost ve kardeş bir ülke olarak Suudi Arabistan'ın bu süreci sağ salim atlatmasını diliyoruz."

Suudi Arabistan ile İran arasında savaş çağrısına kadar varan tehditkar açıklamalarına değinen Karamollaoğlu, "Böylesine hassas bir dönemde öfke ve nefretle hareket etmek sadece iki ülke açısından değil, tüm İslam coğrafyası açısından telafisi imkansız zararlara neden olacaktır." dedi.

YERLİ OTOMOBİL TARTIŞMALARI

Yerli otomobil tartışmasının yeniden gündeme geldiğini de aktaran Karamollaoğlu, "İnsan ister istemez bu da acaba bir seçim propagandası mı demekten kendini alamıyor. Biz her şeye rağmen iyi niyetimizi korumak istiyoruz. İnşallah bu da daha öncekiler gibi seçim yatırımı değildir." diye konuştu.

Ucuz et satışına da değinen Karamollaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"15 yılda tarımı-hayvancılığı bitirip, şimdi etin fiyatından şikayet ediyorlar. Siz alacağınız tedbirlerle besicinin eti ucuza mal etmesini sağlayacağınıza, sanki besici kar ediyormuş gibi, ucuz ithal etle onu mesleğini icra edemez durumu sokuyorsunuz. Yarın et fiyatını düşürmek için bütün et ihtiyacımızı ithalatla karşılamak mecburiyetinde kalacağımızı aklımıza bile getirmiyorsunuz. Bu ne basiretsizlik, bu ne şaşkınlık anlamak mümkün değil."

CAM FİLMİ TARTIŞMASI

Araç camında cam filmi kullanılması konusunda 1 yılda 3 defa karar değiştirilmesini eleştiren Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Önce araçlarda cam filmi takılmasını serbest bırakıyorlar. Millet güvenip taktırıyor. Böyle tam 5 milyon araçtan bahsediliyor. Daha bir yıl geçmeden bu sefer de diyorlar ki 'Hayır vazgeçtik, cam filmi yasak.' Bu millet sizin işgüzarlığınızın faturasını kendi cebinden ödemek zorunda mı?"

Kararsızlığın ekonominin her alanında görüldüğünü aktaran Karamollaoğlu, "İşte doların ve Euronun hali ortada. Dolar 4 liraya Euro 5 liraya doğru gidiyor. Türk halkı dünyanın en pahalı benzinini tüketiyor. Benzinin litre fiyatı 5.50 lira, dizelin ise 5 lira seyrinde. İşin ilginç yanı Ekonomi bakanımız çıkıyor, diyor ki, 'Zamları biz yapmadık, otomatik oluyor.' İyi de Sayın Bakan, zamlar otomatikse, indirimler neden otomatik değil. Petrol fiyatları dünyada dip yaparken, nasıl oluyor da Türkiye'de akaryakıt zamları zirve yapıyor. Erbakan Hoca'nın dediği gibi, siz otomat memuru musunuz? Bir kez daha söylüyorum, marifet vergiyi artırmak değil, üretimi artırmaktır." ifadesini kullandı.

FATİH ERBAKAN YENİ PARTİ KURACAĞI İDDİASI

Fatih Erbakan'ın yeni bir parti kuracağı iddiasına ilişkin bir soru üzerine Karamollaoğlu, parti kurma teşebbüsünün "kendi takdirleri" olduğunu ifade ederek, merhum Necmettin Erbakan'ın çocuklarının Saadet Partisi çatısı altında çalışmaları gerektiğini belirtti.

Fatih Erbakan'ın böyle bir teşebbüste bulunmasının yanlış olacağını belirten diyen Karamollaoğlu, "Bu konuda bir şey söylemiyorum, kendi takdirleridir. Kanaatimize göre böyle bir teşebbüste bulunmaları yanlıştır. Eğer bir dava idealleri varsa, Erbakan Hocamız'ın çocukları da Erbakan Hocamız'a yakışır tavır sergilerler. Daha fazla konuşmak da doğru olmaz. Kendi takdirleridir. Her zaman ifade ettik, Erbakan Hocamız'ın evlatları bu çatı altında çalışmalılar. Buna bizim hiçbir zaman itirazımız olmadı. Şahsen de kendilerine defaatle ilettim, bilinmesini isteriz." değerlendirmesini yaptı.