Saadettin Tantan'dan terör uyarısı

Bölge sorunlarını çözmek ve terörle tam anlamıyla mücadele etmek noktasında Türkiye'nin hiçbir stratejisi yoktur.

Fatih ERBOZ / ANKARA

Türkiye'nin son dönemde teröristlere yönelik yürüttüğü etkin mücadele başarılı bulunurken, terörle topyekûn mücadele edilmediği yönünde iktidara eleştiriler sürüyor.

Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, terörle mücadeleyi Türk Silahlı Kuvvetleri ve kolluk güçlerinin başarılı bir şekilde yaptığını belirterek, "Terör örgütünün üyelerini etkisiz hale getirmek yetmiyor. Yetişmiş ekiplerle topyekûn mücadele edeceksiniz. Bunun da olması için strateji ve planınız olmalı. İktidarda bu yok" dedi. Türkiye'nin, bölge sorunlarını çözmek ve terörle tam anlamıyla mücadele etmek noktasında hiçbir stratejisinin olmadığını kaydeden Tantan, içinde bulunduğumuz durum bakımından Türkiye'yi bu girdaptan çıkaracak bir TBMM'nin ortada olmadığını ifade etti.

Tantan şunları söyledi: "İktidar, yurt içinde PKK, IŞİD ve FETÖ ile etkin mücadele edemiyor. PKK'nın, PYD'nin ve IŞİD'in mal varlıklarına el koyamıyor. Sadece örgüt elemanlarını etkisiz hale getirmek yetmiyor. Bütün mali, ekonomik, siyasi, kültürel, medya, her türlü yapıyı ortadan kaldırmalı. Topyekûn mücadeleye ihtiyaç var."

Teröristle değil, terörle mücadeleye ihtiyaç olduğunu dile getiren Tantan, "TSK ve kolluk güçleri teröristle mücadele ediyor zaten, terörle mücadelede iktidar ortada yok. Yurt içinde ve yurt dışında mücadeleye gerek var. Bu da belli strateji üzerine yapılır. Bunun için de yetişmiş ekipler gerek, bu da iktidar tarafından oluşturulamadı" şeklinde konuştu. Türkiye'nin, iktidarın izlediği yanlış politikalar nedeniyle bölgesinde kaybettiğini belirten Tantan, karar mercii olarak hiçbir kabiliyetinin kalmadığının artık açıkça ortada olduğunun altını çizdi.

NATO'nun bölgeye gelmesinin Libya'da, Afganistan'da, Yemen'de ne olduysa benzerinin olacağına işaret ettiğini aktaran Tantan, "Bu bölgenin denkleminde Suriye ile en uzun sınırı olan Türkiye yok, acı boyut budur. Türkiye, Irak'ta da yok. Bölge ülkeleriyle güven sıkıntısı yaşıyor, aynı zamanda körfez ülkeleriyle güven bunalımı içinde. Ayrıca bir terör örgütü uzantısı, NATO'nun müttefiki olmuş vaziyette" diye konuştu.

Terör örgütü IŞİD ile mücadelede NATO'ya gerek olmadığını söyleyen Tantan, Türkiye'nin tek başına IŞİD'i ortadan kaldırabileceğini öne sürdü. Tantan sözlerini şöyle tamamladı: "Türkiye NATO üyesi, NATO IŞİD ile mücadeleye geliyor. Türkiye'yi mücadelenin içine sokmuyorlar. Bölgede oynanan oyunlar açısından bakıldığında büyük proje söz konusu. Bölgede büyük bir dizayn söz konusu ve bunu da NATO üzerinden yapacaklar. Özellikle batılı servislerin, batı emperyalizminin tutsağı olan ülkeler üzerinden dizayn projesini gerçekleştirecekler. NATO'yu kullanarak bunu yapacaklar. NATO'nun gelmesinin amacı bu."