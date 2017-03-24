Sabahat Akkiraz'dan 47'nci yıl konseri

Müzik kariyerine 27 albüm sığdıran Sabahat Akkiraz, iki yıl aradan sonra Sony Music Türkiye imzalı "Sabahat Akkiraz & Dostları 47" albümüyle sevenlerinin karşısına çıktı.

Müzik sahnesinde 47'nci yılını geride bırakan sanatçı, şarkılarını "ustam" dediği isimler ve değerli dostlarıyla birlikte seslendirdi. Orhan Gencebay, Arif Sağ, Hüsnü Şenlendirici, Musa Eroğlu, Aylin Aslım, Erdal Erzincan, Mercan Dede, Baba Zula, Muhlis Akarsu, Volkan Kaplan, Mehmet Erdem, İlhan Erşahin ve Bedük gibi isimlerin kendine has tarzlarını, Türk Halk Müziği ezgileriyle birleştirdiği bu özel albümden de parçaların yer alacağı performansıyla Sabahat Akkiraz, 28 Mart Salı günü saat 21:30'da, Babylon'da dinleyicilerle buluşuyor.