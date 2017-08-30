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Şaban Dişli, Erdoğan'ın danışmanı oldu

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Şaban Dişli, Erdoğan'ın danışmanı oldu
AKP 3. Olağanüstü Kongresi’nde MKYK dışı kalan 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden Mehmet Dişli'nin kardeşi Şaban Dişli, AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın ekonomi danışmanı oldu.

AKP 3. Olağanüstü Kongresi’nde MKYK dışı kalan Ekonomiden Sorumlu eski Genel Başkan Yardımcısı Dişli, yeni bir göreve atandı. Dişli, yaptığı açıklamada Erdoğan’ın isteğiyle, “Parti Genel Başkanı Ekonomi Danışmanlığına” getirildiğini söyledi.

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından, abisi eski Tümgeneral Mehmet Dişli’nin FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanması ile partililer Dişli’nin istifasını istemişti. AKP'li Dişli’nin MKYK dışı kalmasının ardından yeniden AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın Ekonomi Danışmanlığına getirilmesinin parti tabanında yeni bir tartışma başlatacağı belirtiliyor.

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