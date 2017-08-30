Şaban Dişli, Erdoğan'ın danışmanı oldu

Erdoğan ile Bahçeli'nin, Akşener stratejisi!

Liderlerin bayram programları belli oldu

Erdoğan ile Bahçeli arasından su sızmıyor!

Ülkücülük MHP'de olur: Olsa dükkân sizin...