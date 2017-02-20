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Sabancı Holding CEO'su istifa etti

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Sabancı Holding CEO'su istifa etti
Sabancı Holding CEO'su Zafer Kurtul'un, kendi isteği ile görevinden istifa ettiği açıklandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Kurtul'dan boşalan göreve Mehmet Göçmen'in atanmasına karar verildi.

Hacı Sabancı Holding A.Ş'den KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi: "Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20 Şubat 2017 tarihindeki toplantısında; Zafer Kurtul'un H.Ö. Sabancı Holding A.Ş Chief Executive Officer'lık görevinden 30 Mart 2017 tarihi itibariyle kendi isteği doğrultusunda ayrılma talebinin kabulüne; aynı tarihten geçerli olmak üzere Mehmet Göçmen'in H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.'ye Chief Executive Officer olarak atanmasına karar verilmiştir.

Sabancı Holding Chief Executive Officer'lığı görevine atanan Mehmet Göçmen, Galatasaray Lisesi ve 1981 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 1983 yılında Syracuse Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği bölümünde Yüksek Lisansını tamamlamıştır.

2003'TE AKÇANSA'NIN GENEL MÜDÜRÜ OLDU

1983-1995 yılları arasında Çelik Halat ve Tel Sanayi'de, 1996-2003 yılları arasında Lafarge'da çeşitli üst düzey görevlerde bulunan ve 2003 yılında Akçansa'ya Genel Müdür olarak atanan Mehmet Göçmen, 01 Ağustos 2008 tarihinden bugüne Sabancı Holding'de İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı, Çimento Grup Başkanlığı ve Enerji Grup Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur."

7 YIL ÖNCE ATAMASI YAPILDI

Zafer Kurtul, dönemin Sabancı Holding'in CEO'su Ahmet Dördüncü'nün görevinden ayrılması üzerine Haziran 2010'da CEO'luk göreve getirilmişti.

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