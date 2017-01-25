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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler azaltılacak

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler azaltılacak
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava şartları nedeniyle, 26 ve 27 Ocak'ta seferler yüzde 20 azaltılacak.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava şartları nedeniyle, 26 ve 27 Ocak'ta seferler yüzde 20 azaltılacak.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde beklenen olumsuz meteorolojik şartlar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 26-27 Ocak'ta gerçekleştirilmesi planlanan uçuşlarda yüzde 20 oranında azaltma yapma kararı alındı.

Bu nedenle, tüm yolculardan, uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet sitelerinden takip etmesi istendi.

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