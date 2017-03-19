Sadece reklam değil bir başarı öyküsü

Son zamanlarda herkes, bir Türk kadınının ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile birlikte oynadığı reklam filmini konuşuyor. Ümmiye Teyze’nin başarısı, sadece bu reklam filminin yıldızı olmakla sınırlı değil. O, hayallerinin peşinden giden bir insanın neleri başarabileceğinin de en önemli tanığı. Mersin’in bir köyünde sürdürdüğü yaşamını önce bir tiyatro grubu (Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu) kurarak renklendirmiş, ardından sinemaya el atmış, “Yün Bebek” adlı bir kısa film çekmiş. Film, New York Avrasya Film Festivali’nden ödül almış. Ardından bu proje gelmiş. Sıkı durun, Ümmiye Teyze, bu reklam filminin sadece oyuncusu değil, aynı zamanda yönetmeni de. Görünüşü, kılık kıyafeti, köy evinde eşine, çocuklarına üç öğün yemek hazırlayan bir kadından farklı değil, ama ufku geniş, hayalleri sonsuz ve başarma, öğrenme azmi benzersiz. Türk kadınının, Türk insanının neler yapabileceğinin en güzel örneği.