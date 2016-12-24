Sadettin Tantan'dan çarpıcı açıklamalar

Tantan, "Art arda patlayan bombalar, Rus elçi suikastı bir projenin parçaları. Türkiye'yi tam teslim alarak Kıbrıs'tan vazgeçmesini, Kürt Kridoru için Hatay dahil toprak vermeye ikna olmasını istiyorlar" dedi.

Salim Yavaşoğlu / Yeniçağ

YURT Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, Rus Büyükelçiyi vuran katilin bir zarf olduğunu, önemli olan zarfın içinde ne olduğunun görülmesi olduğunu söyledi. Son gelişmelerden Orta Doğu'da ABD ve Rusya'nın anlaştığının kesin olarak görüldüğünü belirten Tantan, "Rus Büyükelçi Andrey Karlov cinayetinin planlı, projeli bir operasyon olduğu belli. Türkiye burada kaybetti. Türkiye, dış politikada kaybederken ekonomide de kaybetti" dedi.

KAYBEDEN ÜLKE OLDUK

İç politikayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendi gücüyle ayakta tutup kimseyi kımıldatmadığını kaydeden Sadettin Tantan, şunları söyledi: "Enerji savaşlarının göbeğindeyiz. Enerjinin kontnollü bir şekilde, ucuz bir şekilde Akdeniz'e akması için çokuluslu petrol şirketleri stratejilerini uygulattırıyor ve kazanan durumdalar. Zaten ABD Dışişleri Bakanlığı'na getirilmesi düşünülen Exxon Mobil şirketinin CEO'suna baktığımız zaman enerji politikalarında da anlaştıkları görünüyor. Bir enerji ağı var. Bu enerji ağı enerji savaşlarında bizim gibi ülkeleri kullanarak istediklerini yaptırıyorlar. Türkiye burada kazanan bir ülke değil, kaybeden bir ülke. Türkiye bir taraftan NATO müttefiki, bir taraftan da Rusya'nın, İran'ın kucağına itilmiş vaziyette bir ülke."

ŞİMDİ DE "ESAD KALSIN" İSTENİYOR

YURT Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, Beşar Esad sonrası Suriye'ye dikkat çekerek şöyle dedi: "Cenevre'de Suriye ile ilgili 2 tane toplantı oldu. Burada çıkan kavganın nedeni Esad devrildikten sonra yerine kimlerin geçeceği meselesiydi. ABD, Rusya ve diğer ülkeler Esad'dan kaçan bu adamları paylaşamadı. Üç tane senden olsun, 5 tane benden olsun kavgası. Şimdi, 'Esad kalsın' deniyor. Çünkü, ABD artık biliyor ki Esad sonrası burası Türkiye'de dahil olmak üzere kan gölüne dönecek. O zaman bu coğrafyayı tutması mümkün değil. Bu enerji savaşlarında ABD'nin, İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın, hepsinin bir birleriyle savaşları var. Burada Rusya'nın da kendisini ayakta tutması için savaşı var. Hepsinin ayrı ayrı menfaatleri var. Türkiye'nin ise hiçbir menfaati yok. Elinden alınmış vaziyette her şey. Türkiye'nin sıkıntısı bu."

AMAÇ KIBRIS VE TOPRAK KOPARMAK

Türkiye'ye karşı Kıbrıs üzerinden yine petrol nedeniyle oyun oynandığını belirten Sadettin Tantan, şunları söyledi: "Şu anda Kıbrıs'ı, kılçıksız teslim almak, Karpaz'ın verilmesini isteyenler yapıyor bunları. Şimdi İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile anlaştı. İsrail gazı bize gelecek, bizden de Avrupa'ya dağılımı yapılacak. Biz anlaştık, bizi teslim aldılar. Enerji savaşlarında Türkiye kaybetti ama bu proje devam ediyor. Bu proje de Türkiye onay vermeden bu koridor açılamaz. Türkiye farkına varmalı. Türkiye, Suriye bataklığında ama hala bu bataklıkta olduğunun farkında değil. ABD bu bataklığa girmek istemiyor. ABD aslında Pasifik'e açılmış vaziyette. Orada kendisini genişletmek ve büyütmek istiyor. Burada da ABD, Rusya'yı kullanıyor. ABD müsade etmeseydi Rusya, Suriye'de üsler kurabilir miydi? Tamamen anlaştılar. Proje belli. Bundan sonra gelecek Donald Trump 'un kabinesine bakarsak tam bir savaş kabinesi. belli ki BOP'tan da vazgeçmiş değiller. Exxon Mobil'in CEO'sunun kabineye alınması da çok önemli bir şey. Savaşların devam edeceği anlaşılıyor."