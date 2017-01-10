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Saffet Sancaklı’dan ‘istifa yok’ pozu

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Saffet Sancaklı’dan ‘istifa yok’ pozu
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, TBMM Genel Kurulu'ndaki Başkanlık görüşmelerinde Devlet Bahçeli'nin yanından bir an bile ayrılmaması dikkat çekti.

Meclis’te 39 miletvekili bulunan MHP’de milletvekilleri Yusuf Halaçoğlu, İsmail Ok ile Nuri Okutan’dan sonra İstanbul milletvekili Atila Kaya da ‘yeni anayasaya hayır diyeceğini’ beyan etmişti. Kaya’nın açıklamasından sonra kulislere ‘Kocaeli milletvekili Saffet Sancaklı da MYK’daki görevinden istifa edecek, hayır oyu verecek’ iddiası yansımıştı.

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Ancak eski milli futbolcu ve Kocaeli milletvekili Saffet Sancaklı iddiaları yalanmıştı. Sancaklı “MYK üyeliğinden istifa ettiğime yönelik haberler doğru değil” demişti. Bu iddiaların gölgesinde girilen yeni anayasa görüşmelerinde Sancaklı, lideri Devlet Bahçeli’nin yanında görüntülendi.

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Saffet Sancaklı, gerek kabinde oy kullanırken gerekse sandığa zarfını atarken Bahçeli’nin yanında durdu. Eski milli futbolcunun bu ‘yakın markajı’ ‘istifa iddialarını bir kez daha yalanlıyor’ yorumlarına neden oldu.

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