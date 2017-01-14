Bugünkü YENİÇAĞ »

Saffet Sancaklı'nın eşi intihar etti

»
Saffet Sancaklı'nın eşi intihar etti
MHP Kocaeli milletvekil Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı'nın evinde intihar etti. Ağır yaralanan Sancaklı, Beylikdüzü Medicana hastanesine kaldırıldı. Sancaklı'nın durumunun kritik olduğu bildirildi.

MHP Kocaeli milletvekili, eski milli futbolcu Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı tabancayla intihar girişiminde bulundu. Başından ağır yaralanan Sancaklı Beylikdüzü Medicana hastanesine kaldırıldı. Hastane mavi alarm vererek tüm doktorları görev başına çağırdı.

Hülya Sancaklı'nın durumunun kritik olduğu öğrenilirken, hastaneden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Anayasa görüşmeleri kapsamında Ankara'da bulunan Saffet Sancaklı'nın haberi alır almaz, İstanbul'a gittiği öğrenildi.

hulya-sancakli.jpg

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
13.Madde de kabul edildi13.Madde de kabul edildiSaffet Sancaklı'nın eşi intihar ettiSaffet Sancaklı'nın eşi intihar ettiBaşbakan: İlk 4 madde değiştirilmeyecekBaşbakan: İlk 4 madde değiştirilmeyecekAKP'li vekil ilk 4 maddeyi hedef aldı!AKP'li vekil ilk 4 maddeyi hedef aldı!12. madde, AKP-MHP arasındaki göstermelik kavgayla geçti12. madde, AKP-MHP arasındaki göstermelik kavgayla geçtiYıldırım: "Anayasa değişikliği darbelerin sonunu getirecek!"Yıldırım: "Anayasa değişikliği darbelerin sonunu getirecek!"Akşener: Siz milliyetçisiniz! Cesaret edin, 'hayır' deyin!Akşener: Siz milliyetçisiniz! Cesaret edin, 'hayır' deyin!Alparslan Türkeş'in 'Başkanlık' sözleri paylaşım rekoru kırıyorAlparslan Türkeş'in 'Başkanlık' sözleri paylaşım rekoru kırıyorBaşkanlık gelirse ekonomiye doping yapar!Başkanlık gelirse ekonomiye doping yapar!"Erdoğan ve AKP'nin gücünü arttıran tek lider!""Erdoğan ve AKP'nin gücünü arttıran tek lider!"
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti