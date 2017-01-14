Saffet Sancaklı'nın eşi intihar etti

MHP Kocaeli milletvekil Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı'nın evinde intihar etti. Ağır yaralanan Sancaklı, Beylikdüzü Medicana hastanesine kaldırıldı. Sancaklı'nın durumunun kritik olduğu bildirildi.

MHP Kocaeli milletvekili, eski milli futbolcu Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı tabancayla intihar girişiminde bulundu. Başından ağır yaralanan Sancaklı Beylikdüzü Medicana hastanesine kaldırıldı. Hastane mavi alarm vererek tüm doktorları görev başına çağırdı.

Hülya Sancaklı'nın durumunun kritik olduğu öğrenilirken, hastaneden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Anayasa görüşmeleri kapsamında Ankara'da bulunan Saffet Sancaklı'nın haberi alır almaz, İstanbul'a gittiği öğrenildi.