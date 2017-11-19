Sağanak yağmur için Meteoroloji’den uyarı geldi!

Ülkemizin pek çok bölgesinde sağanak yağmur var. Meteoroloji'den de bu doğrultuda uyarı geldi.

Pastırma yazı bitmiş gibi görünüyor. Ülkemizin pek çok bölgesinde sağanak yağmur var. Meteoroloji'den de bu doğrultuda uyarı geldi. Hava durumu bu gün yurdun genelinde yağışlı bir hava olacağını söylüyor. Yağışlar Marmara, Ege ve Akdeniz'de. İşte ayrıntılar

Yurdumuz genelinde bu hafta sonu yağmur var. Yağmur almayan bölgelerde ise parçalı bulutlu geçecek. Bazı bölgelerde yağış karla karışık yağmur olacak. Sis ve pus için de dikkatli olunmalı.İşte 5 günlük hava durumu haritası…

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney ve batısı ile zamanla doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, Erzurum’un yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ve iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın: İç Anadolu’nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden, Marmara ve Kıyı Ege’de Kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bugün (Pazar) Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, doğu kesimlerde güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Bugün(Pazar) İç Anadolu’nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden, Marmara ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bu akşam saatlerinden itibaren Aydın ve Muğla’nın kıyı ilçeleri (Kuşadası, Didim, Marmaris, Bodrum, Datça, Köyceğiz, Dalaman), yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un Anadolu Yakası, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Yarın (Pazar) İç Anadolu’nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi beklendiğinde soba zehirlenmeleri başta olmak üzere yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Yarın (Pazar) Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (çamur şeklinde yağış, görüş mesafesinde ve hava kalitesinde azalama vb) tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin batısı ile zamanla genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir ve İstanbul’un Anadolu Yakasında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yarın (Pazartesi)sabah saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, il geneli aralıklı yağmurlu geçecek. Yağışların yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor

ISTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, il geneli aralıklı yağmurlu geçecek. Yağışların yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Anadolu Yakasında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor

KIRKLARELI °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, il geneli aralıklı yağmurlu

KOCAELI °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, il geneli aralıklı yağmurlu geçecek. Yağışların yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinden itibaren Aydın ve Muğla’nın kıyı ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyılarında yarın (Pazartesi)sabah saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)olarak esmesi bekleniyor Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 13°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

DENIZLI °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

IZMIR °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANISA °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ve Doğu Akdeniz’in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinden itibaren Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, il geneli aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bu akşam saatlerinden itibaren doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

HATAY °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSIN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı ile kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde batısında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. rüzgarın doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

CANKIRI °C, 15°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

ESKISEHIR °C, 14°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

KONYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde batısında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerinden sonra Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz’in iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ORDU °C, 23°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, güneybatısı ile zamanla güney ve batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde batısında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARS °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Pazar) yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Pazar) bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Bugün (Pazar) bölgenin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Pazar) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZIANTEP °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Pazar) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SANLIURFA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Pazar) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SIIRT °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Pazar) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Doğu Akdeniz’in doğusunda sabah saatlerinde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Karadeniz: Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinde batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinde güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinden sonra doğusu 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 1,5m, akşam saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Marmara: Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinde batısı ile gece saatlerinde geneli kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Ege: Hava Durumu: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra güneyi kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Güney Ege’de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinde açıkları 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, öğle saatlerinde Güney Ege açıkları 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.

AKDENİZ

Akdeniz: Hava Durumu: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinde itibaren Antalya Körfezi’nin batısı güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), doğusu güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah saatlerinde doğusu 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, doğusu 1,0 ila 2,0m, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz’in doğusu 2,0 ila 3,0m Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.