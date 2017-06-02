Sağlık Bakanlığı 12 bin 500 personel alacak

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre 12 bin 500 sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre 12 bin 500 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Sözleşmeli pozisyona yerleştirme işlemleri, adayların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanları ve tercihleri doğrultusunda ÖSYM tarafından yapılacak.

Adaylar, tercihlerini 7-13 Haziran 2017 tarihleri arasında, ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden ve ÖSYM tarafından ilan edilecek kılavuzda yer alan kurallara göre yapacaklar. Yerleştirme takvimi ve sözleşmeli pozisyonlara ilişkin detaylı bilgilere “www.osym.gov.tr” internet adresinden erişilebilecek.