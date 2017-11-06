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Sağlık Bakanlığı 'Vitastiq'i yasakladı

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Sağlık Bakanlığı 'Vitastiq'i yasakladı
'Yeni nesil vitamin teknolojisi' olarak pazarlanan ‘Vitastiq' isimli tıbbi cihaz Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklandı.

İddiaya göre cihaz kişisel olarak vitamin ve mineral ölçümü yapıyor ve ardından firma, kendi ürettiği ‘Newita' isimli gıda takviyelerini kullanıcılara satıyor.

Bakanlığa bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yayınladığı genelgeyi 81 il valiliğine ve il sağlık müdürlüklerine geçti. Söz konusu cihazın eczanelerde satılması ya da bulundurulması durumunda yasal işlem başlatılacağının altını çizen bakanlığın açıklamasına göre Beşeri Tıbbi Ürün Klinik Değerlendirme Komisyonu'nca da yapılan değerlendirmede, cihaz ve besin takviyesinin taşıdığı potansiyel riskler nedeniyle eczanelerde bulundurulması ve satılması risklidir raporu verildi.

SATIŞA DEVAM

Ancak Sağlık Bakanlığı’nın satışına yasak getirmesine rağmen söz konusu cihazın internet siteleri üzerinden satışı da sürüyor. Modellerine göre fiyatı 500 ile bin 100 TL arasında değişen cihazı ithal eden firmanın internet sitesinde de hâlâ reklamları bulunuyor.

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