Sağlıklı dişler için D vitamini şart

Sağlıklı yaşamın gerekli temel yapı taşlarından olan D vitamini diş eti hastalıklarına karşı da bir kalkan olarak karşımıza çıkıyor.

Diş Dostu Derneği Kurucu Üyesi, Diş Hekimi ve Periodontolog Dr.Seyhan Gücüm, Ağız ve Diş Sağlığı hakkında D vitamininin çene kemiği ve dişlerin anatomik yapısının gelişimi için önemine dikkat çekti.

Sağlıklı dişlere sahip olmak adına düzenli bakım ve kontrol çoğu zaman tek başına yeterli olmayabiliyor. Sosyal yaşantımızı hem görsel hem de fiziki anlamda etkileyen dişlerimizin en önemli destekçilerinden biri D vitaminidir. D vitamini kalsiyum ve fosfor emilimini sağlaması sayesinde özellikle diş eti hastalıklarının oluşumu ile mücadele etmeye destek olmaktadır.Diş minesini güçlendirmesi ile de öne çıkan D vitamininin, çene kemiği ve dişlerin anatomik yapısının gelişimi için önemli olduğunu söyleyen Dr. Seyhan Gücüm, “D vitamini eksikliğinde diş yapı ve dokusunda önemli sıkıntılar meydana gelebilir. D vitamini eksikliğinde çene kemiği gelişimi ve diş sürmelerinde gecikmelerin yanı sıra dişlerin anatomik yapılarında da deformasyonlar oluşabilir. Diş destek dokularında bozulmalar, alveol kemiklerinde osteoporoz, kemik trabeküllerinde yağlı kemik iliği ve kalsifikasyon bozuklukları görülebilir. Ayrıca D vitamini eksikliği enflamasyona açık bir savunma sistemine sebep olabileceği için dikkatli olunmalı.” diyerek, D vitamini eksikliği durumunda doktor kontrolü ile tedaviye başlamanın en doğru çözüm olduğunu

belirtti.

Dr. Gücüm özellikle hamilelerin diş eti hastalıkları ve çürüklere karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor. Gücüm, “Hamileler bu dönemde hem beslenmelerine hem de ağız bakımlarına özen göstermeli. Düzenli diş fırçalamalı ve diş ipi kullanmalı. Ayrıca diş hekimi kontrollerini en azından üçer aylık periyodlarla aksatmamalılar. Çünkü bu dönemde değişen hormon dengeleri özellikle diş eti problemlerini tetikleyebildikleri gibi çeşitli nedenlerle çürük aktivitesi hızlanabilir. Bu dönemde D vitamini kullanımı da hamilelerin ve çocukların diş sağlığına destek olabilir.” dedi. Gücüm, çocukların da düzenli diş fırçalamaya özendirilerek, anne ve babalara bu konuda örnek olmaları gerektiğini ifade etti.

Çocukların iki yaşından itibaren sorun olmasa bile diş hekimi ziyaretlerine başlamaları gerektiğini de sözlerine ekledi. ‘Avrupa Endokrin Derneği Klinik Uygulama Kılavuzuna’ göre bebekler yeni doğandan itibaren, yetişkinler ve gebeler ise günlük destek dozunda ve ihtiyaç doğrultusunda D vitamini takviyesi alabilirler. Yaş gruplarına göre 0-1 yaşarası bebeklerde günde 400 IU, 1-18 yaş arası çocuklarda günde 600 IU, 18 yaş ve üzeri yetişkinlerde günlük 1000 IU yeterli doz olarak tanımlanmaktadır