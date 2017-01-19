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Şahan Gökbakar'dan recep ivedik 5 açıklaması

Şahan Gökbakar'dan recep ivedik 5 açıklaması
Şahan Gökbakar, Recep İvedik 5 fragmanında yer alan ve tartışmalara neden olan boks sahnesini filmden çıkardığını açıkladı.
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